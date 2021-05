Bocce: presentata la squadra di Prima Categoria della Roretese

E' iniziato subito con una bella vittoria il Campionato di Prima Categoria per la Bocciofila Roretese Bcc di Cherasco. Sul campo A.S. Piatto Sport 92 di Piatto (Biella) la scorsa settimana i roretesi si sono imposti per 14-4. L'avventura positiva del sodalizio presieduto da Vincenzo Gerbaldo è continuata sabato scorso sul campo di Roreto dove i padroni di casa si sono nuovamente imposti sugli avversari per 16-2.

Sabato è stata anche occasione per la presentazione ufficiale della squadra di cui fanno parte Agostino Fantino, Carlo Giraudo, Claudio Dellapiana, Marco Travasin, Piero Panero, Massimiliano Mana, Ezio Ercole, Piero Notte, Gianpietro Quaterni, Giovanni Cortese, Gianfranco Zorgniotti. Presenti erano anche alcuni amministratori comunali e il presidente della Banca di Cherasco, Giovanni Claudio Olivero.

“Una bella soddisfazione – commentano Gerbaldo e il direttore tecnico Biagio Costamagna – ricominciare a giocare ottenendo subito questi grandi risultati. Purtroppo i bocciatori sono stati costretti per mesi a non poter giocare a causa della pandemia e quindi questa ripresa non può che essere positiva e di speranza, sia per i risultati che la squadra continuerà a portare a casa, sia per il ritorno alla quasi normalità sui nostri campi”.