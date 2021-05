“Piemonte Summer Camp”: ecco la scuola estiva di perfezionamento targata Cuneo Volley e Parella Torino

Dall’esperienza e dalla collaborazione di due eccellenze della pallavolo piemontese e italiana, Cuneo Volley e Volley Parella Torino, nasce il “Piemonte Summer Camp”, una vera e propria scuola estiva di perfezionamento per ragazze e ragazzi nati dal 2003 al 2010.

Nella splendida cornice di Entracque, i partecipanti potranno divertirsi e migliorare nel proprio sport preferito, il volley, sotto la guida di due grandi tecnici: Matteo Battocchio, primo allenatore della Pool Libertas Cantù di Serie A2 Maschile, e Daniele Turino, primo allenatore del Volley Bergamo Zanetti di A1 Femminile.

Due i turni disponibili: dal 4 al 10 luglio e dall’11 al 17 luglio. Il cuore del camp sarà il centro sportivo di Entracque, dove si alterneranno allenamenti di carattere atletico, tecnico (suddivisi anche per ruoli), attività in piscina e i tornei interni. Sono previste inoltre escursioni naturalistiche al vicino centro faunistico “Uomini e Lupi” e alla centrale idroelettrica “Luigi Einaudi”. Ragazze e ragazzi saranno ospitati presso l’“Aktive Hotel Alpi Marittime”, struttura immersa nella natura a meno di un chilometro dal centro storico di Entracque.

Per garantire la totale sicurezza durante il soggiorno, tutti i partecipanti, incluso lo staff, seguiranno uno scrupoloso protocollo basato sulle vigenti norme anti-Covid. Il costo per la singola settimana è di 480 euro, comprensivo di tutte le attività in programma, pensione completa, kit di abbigliamento sportivo e assicurazione infortuni.

“Il ‘Piemonte Summer Camp’ vuole essere innanzitutto la possibilità per i giovani di poter stare all’aria aperta insieme ai loro amici e compagni, divertendosi e praticando lo sport che amano – è l’invito di Gabriele Costamagna, vicepresidente del Cuneo Volley –. In tutti questi mesi, caratterizzati dalle chiusure/aperture dovute al Covid, tutto questo è mancato e molto.Questo periodo di emergenza ci ha anche insegnato quanto sia importante collaborare, unire le passioni e fare squadra per raggiungere obiettivi comuni. Per questo motivo, in questo progetto, sono presenti sia il Cuneo Volley che il Volley Parella Torino, le due principali realtà pallavolistiche piemontesi a livello giovanile, unite nel dare la possibilità ai giovani di migliorare la propria tecnica anche nel periodo estivo. Questa collaborazione ci permetterà inoltre di intensificare e rafforzare il dialogo tra le due società sportive”.

"Sono personalmente molto felice per questa opportunità nata insieme agli amici del Cuneo Volley – commenta il presidente del Volley Parella Torino, Paolo Brugiafreddo –. Dopo un'annata sportiva molto complicata abbiamo colto al volo l'occasione e ci siamo subito messi al lavoro per offrire alle ragazze ed ai ragazzi amanti della pallavolo un'esperienza di qualità, di crescita, di confronto sociale e di divertimento. Auspico che il ‘Piemonte Summer Camp’ possa diventare nel prossimo futuro un punto di riferimento importante per tutto il movimento pallavolistico e lancio un appello alle altre società sportive a sposare questo progetto ambizioso: vogliamo dare ai nostri giovani concrete possibilità di crescita sportiva e personale attraverso la pratica della pallavolo”.