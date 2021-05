Twirling Carrù: titoli e qualificazioni a Cantalupa

L’ultima giornata del campionato regionale Piemonte-Liguria di Twirling si è tenuta a Cantalupa (To) nel fine settimana appena concluso e per l’asd Twirling Carrù portacolori Aido, ancora una volta, è stato un successo.

Con una splendida esecuzione arriva la medaglia d’oro di giornata e il titolo regionale per il Team Junior B composto da Nicole Bonino, Giulia Bruno, Viola Chiera, Noemi Lasagna, Michela Masimino, Matilde Milani, Sofia Stralla, Arianna Testa.

Altre due medaglie si sono aggiunte poi con l’oro per Arianna Testa e l’argento per Giulia Garelli nella categoria Solo junior 2008 principianti. Titolo regionale per Arianna Testa e vicecampionessa per Giulia Garelli con accesso per entrambe alla fase nazionale.

Conquista invece una medaglia di bronzo e il quarto posto finale che garantisce l’accesso alla fase nazionale, il Duo junior serie B composto da Nicole Bonino e Matilde Milani.

Arrivano al quarto posto di giornata e quinto nella classica regionale finale le ragazze del Team Junior serie C composto da Michela Balbo, Sofia Calicchia, Alice Cappellero, Alice Filippi, Giulia Garelli, Matilde Ornato, Agata Schellino, Angelica Vinai, Sara Vinai.

“Siamo felici per quanto abbiamo raccolto in gara fino a oggi- le parole del vice presidente Davide Marengo - e puntiamo a fare bene anche nel campionato nazionale.”