Bar Roma a Dronero: 65 anni di una bellissima scommessa

Ezio Barbero, il proprietario: "65 anni fa, il 17 maggio 1956, i miei genitori, Barbero Teresio e Degiovanni Maria, avevano iniziato la loro scommessa. Mio papà faceva il barbiere in via Torino, mentre mia mamma invece era sarta. Erano subentrati ad una gestione durata 6 mesi, coronando il loro sogno. Si erano sposati anche qui dentro, questo posto era veramente la loro vita. Ricordo la dedizione, il biliardo che ora non c'è più, i tanti sacrifici per comprarlo, come anche il televisore per permettere alle persone di guardare "Lascia e raddoppia". Pochi a quel tempo avevano la televisione in casa. Io qui ho respirato da sempre l'atmosfera di famiglia e più di tutto i miei genitori mi hanno insegnato a non fare distinzione, ad essere gentile e ad accogliere le persone tutte nella stessa maniera, senza distinzione".

"Così, dopo il servizio militare nell'aeronautica nel 1986, tornato a Dronero deciso di dedicarmi al bar. Negli anni l'ho restaurato e ho il prezioso aiuto di 6 collaboratrici. Per me non sono dipendenti ed a me piace fare riferimento ad un termine usato in aeronautica, ossia stormo. Nello stormo del bar Roma ci sono: Sara Rebuffo, Martina Lerda, Sandra Lerda, Gigliola Strano, Erica Targon, Desiré Conte. Desidero ringraziarle tanto per il prezioso aiuto. Ringrazio tanto anche mia figlia Lucia, il senso di tutto e la mia forza".

"Con riconoscenza un pensiero particolare va a tutti i miei clienti, per l'affetto che mi hanno e che mi dimostrano. Questo bar più di tutto è loro, ho sempre voluto fosse delle persone. Io in disparte, spero sempre che chiunque entri qui possa sentirsi a proprio agio e stare. Purtroppo fare una festa non è possibile, mi sarebbe tanto piaciuto. Ritornerà il momento, ci sarà occasione. Oggi è comunque una bellissima giornata di ricordi, a cominciare dal sorriso e dalla grinta dei miei genitori. Da quella loro scommessa!".