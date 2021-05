Tantissimi escursionisti in Valle Pesio, per ammirare la potenza e la bellezza del Pis [VIDEO]

La più classica delle escursioni, nei dintorni di Cuneo, in questa stagione. Perfetta per ammirare la cascata del Pis del Pesio in tutta la sua potenza. Tantissimi gli escursionisti che, nonostante il meteo non del tutto favorevole, hanno raggiunto la bellissima cascata.

Il Pis del Pesio è una cavità estesa orizzontalmente a circa 1.450 m di altitudine che raccoglie le acque dalla soprastante Conca delle Carsene e dal Colle di Malabera, per poi fuoriuscire con una cascata di circa 30 metri. Si parte dal Rifugio di Pian delle Gorre (1.030 m), a 13 Km dall’abitato di Chiusa di Pesio e si seguono le indicazioni per il Pis del Pesio, fino al Gias Fontana (1.215 m), costeggiando il recinto di osservazione faunistica. Raggiunto il Gias Fontana, con una leggera deviazione a destra, si può ammirare, dalla passerella sita sul sentiero che porta al Vaccarile, la prima suggestiva cascata formata dal Pesio. Si ritorna alla radura del Gias Fontana e si raggiunge dopo circa 30 min il Pis del Pesio (1.426 m), la cui spettacolare cascata, essendo un sifone, è visibile solo in caso di forti precipitazioni o forte disgelo. Lasciata la parete del Pis del Pesio si ritorna sui propri passi verso il Gias degli Arpi (1.435 m), dove inizia una lunga e magnifica discesa nel cuore del bosco di abete bianco del Prel. Alla fine della discesa si attraversano, su due piccole passerelle, il Vallone del Marguareis e il Vallone di Sestrera le cui acque originano le due ultime cascate, site in località Saut (“il salto” 1.184 m). Infine, si ritorna al Pian delle Gorre percorrendo la strada militare.