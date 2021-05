Danni da fauna selvatica, Coldiretti Cuneo: "Oltre 1.000 sindaci già attivati per fermare l'emergenza"

Oltre 1.000 Sindaci quelli che Coldiretti, attraverso le Federazioni provinciali, ha già coinvolto nella mobilitazione regionale per richiedere misure e interventi immediati in materia di fauna selvatica e in particolare di cinghiali. Coldiretti Cuneo, nelle settimane precedenti, aveva fornito alle Amministrazioni uno specifico documento per far fronte comune alle problematica di carattere ambientale, ma anche sanitario e di sicurezza stradale. I Sindaci si sono così attivati inviando, a loro volta, il documento alle autorità territoriali, in particolare ai Prefetti, ai Presidenti delle Provincie e della Regione. Nella sola Granda sono oltre 100 i Sindaci e le Amministrazioni che hanno già risposto all’iniziativa di Coldiretti Cuneo e altre adesioni stanno arrivando in questi giorni.