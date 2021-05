Gagliasso e Preioni (Lega Salvini Piemonte): “Ritornare a coltivare la canapa e incentivarne la filiera: da oggi si può grazie alla nuova legge piemontese”

Il Consiglio regionale ha espresso oggi parere favorevole sulla proposta di legge “Sostegno alla coltura della canapa e alle relative filiere produttive”, grazie al fondamentale voto del gruppo Lega Salvini Piemonte.

“Una tradizione piemontese – dice il consigliere della Lega Salvini Piemonte Matteo Gagliasso, relatore in aula del provvedimento - la canapicoltura, che andiamo a recuperare con misure di sostegno per la coltivazione e la successiva trasformazione della canapa industriale. Credo in questa iniziativa e ho presentato tre emendamenti per regolare l’uso a fini energetici, per normare la coltivazione previa autorizzazione del Comune e per specificare meglio le finalità della Regione nel perseguimento della proposta di legge”.

“Vedo in questa legge – aggiunge Gagliasso dopo il voto – una opportunità per i giovani come me che si affacciano al mondo dell’agricoltura e delle coltivazioni sfaccettate negli utilizzi come la canapa. Colgo l’occasione per ringraziare il consigliere Ivano Martinetti che ha portato questa istanza in commissione e in aula e che ci ha permesso di lavorare con efficacia e celerità”.