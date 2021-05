Franco Battiato e il suo profondo legame con l'APM di Saluzzo: il ricordo di Corrado Buffa

Davvero una triste notizia la scomparsa di Franco Battiato che, forse non tutti sanno, ha avuto forti legami con il Piemonte ai tempi dei grandi nomi che giungevano a Saluzzo alla Scuola di Alto Perfezionamento.

Dopo tante celebrità del mondo classico (Rostropovich, Celibidache, Giulini etc), fu il primo rappresentante di quell'area cosiddetta "non classica" che riuscii, con non poche difficoltà, a portare a Saluzzo per una "lectio magistralis".

Ricordo il viaggio da Milano trascorso in un baleno per via di appassionati e profondi discorsi con Franco che, partendo dalla musica, arrivavano ai massimi sistemi senza soluzione di continuità. Ricordo il devoto silenzio in aula magna. Dalla mia introduzione a tutta la sua vivace digressione non volò una mosca...

Anche i maestri strumentisti classici, abituati ad altri relatori ben più vicini alla loro formazione, furono incantati dalla sua personalità e profondità.

Da quel primo evento nacquero tante collaborazioni con nostri allievi e docenti, fino all'imprimatur che Franco volle dare alla prima stagione concertistica dell'APM che organizzammo presso il Piccolo Regio di Torino, inaugurata proprio da un suo concerto.

Ci mancherà la sua unicità fatta da un mix di intelligenza, estro e cultura ma, come quasi sempre accade con personaggi di una certa "vera" levatura, anche da una grande umanità, fil rouge dei suoi lavori e della sua vita.