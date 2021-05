Avviato il progetto di Montagnaterapia con il SerD di Saluzzo: uscite mensili per un "Ben-Essere in cammino"

Sabato 15 maggio il SerD di Saluzzo ha dato avvio al progetto di Montagnaterapia che prevede uscite mensili di avvicinamento alla montagna in un’ottica di ricerca del benessere psicosociale.

E’ un progetto che nasce dalla collaborazione del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell’ASL CN1 e il Consorzio Monviso Solidale di Saluzzo, seguendo le parole della scrittrice Astrid Lindgren :’quello che possiamo fare in tempi complessi come questo, è provare a stare bene’. Parole che giungono da lontano, agli inizi degli anni 40 ma che risuonano nuovamente attuali.

“Dopo i lockdown legati alla pandemia Covid-19 - spiegano gli organizzatori - è emersa forte la necessità di promuovere attività che accompagnassero verso la ricerca di nuove situazioni relazionali in ambienti sani e protetti. Una protezione non solo dall’infezione Covid-19, ma anche e soprattutto da tutte quelle condizioni che possono rendere vulnerabile un percorso di cura e dalla difficoltà nel mettersi in gioco dopo anni di isolamento sociale dovuto a problematiche di dipendenza patologica”.

Il Progetto è rivolto a 15 persone seguite dal DPD della sede di Saluzzo, con il coinvolgimento di pazienti seguiti dalla Cooperativa Armonia in un’ottica d’integrazione e ottimizzazione delle risorse.

Il debutto è avvenuto nella località di Balma Boves, a Sanfront. “La professionale e calda accoglienza delle Guide naturaliste dell’Associazione Vesulus, Alma e Cristian, ci hanno accompagnato nella visita e ci hanno permesso di ripercorrere la storia del luogo, raccontando la capacità di resistenza prima e di cambiamento poi, degli abitanti della Balma. Fondamentale nella realizzazione dell’uscita è stata la presenza dei volontari del Consorzio che hanno alle spalle una grande e lunga esperienza di Montagnaterapia e che hanno accettato di accompagnare il Servizio in questa nuova esperienza”.

Ben-essere in Cammino è l’evoluzione del gruppo cammino che è attivo al SerD di Saluzzo dal 2015 e che ha permesso agli operatori di progettare attività rivolte alla gestione del tempo libero.