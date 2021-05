Borgo San Dalmazzo, esche per cani nascoste in via Tevere?

I barattoli di sugo con carne trovati in via Tevere a Borgo San Dalmazzo

Un bicchiere e tre barattoli di ragù aperti e abbandonati in via Tevere a Borgo San Dalmazzo.

La strana scoperta è stata fatta ieri, lunedì 17 maggio, da residenti della zona: una signora a spasso col cane è stata condotta lì dal fiuto del suo animale.

Due barattoli erano ben nascosti nell'erba, sotto il marciapiede vicino ad un cartello stradale. Gli altri due invece erano occultati vicino ai bidoni dell'umido.

Dentro è ben visibile la salsa di pomodoro con pezzetti di carne. Un boccone molto gradito ai cani.

Che si tratti di esche avvelenate? Non è dato saperlo.

“Non penso si tratti di un amante degli animali. Se vuoi lasciare del cibo per i cani, non lo nascondi in quel modo. Chi va a spasso con il suo amico a quattro zampe, è bene che faccia attenzione”, ci ha raccontato un residente della zona.