"Camilla non era una grande camminatrice, ma avrebbe apprezzato questo sentiero perché amava la bellezza del mondo" [VIDEO]

Ieri lunedì 17 maggio, in una incantevole giornata di sole, abbiamo percorso il "Sentiero di Camilla" in compagnia di Laura Lucchino, mamma della 16enne scomparsa prematuramente e tragicamente lo scorso agosto a Castelmagno insieme ai suoi quattro amici, in una notte di stelle cadenti.

Un percorso di 4 km con circa 600 metri di dislivello ad Entracque, nel cuore delle Alpi Marittime, dedicato a lei, Camilla Bessone, cheerlearder e con un cuore grande, particolarmente sensibile alla salvaguardia dell'ambiente e ai temi dell'ecosostenibilità.

Il tracciato offre alla vista un panorama mozzafiato e verdeggiante in questo mese di maggio e presenta alcuni tratti di salita ripida. È in fase di abbellimento con aree sosta, una fontana, uno spazio per ricordare i suoi quattro amici morti con lei in quella maledetta notte tra l'11 e il 12 agosto dello scorso anno. Domenica 23 maggio la squadra senior della ASD TCN, le compagne di squadra di Camilla, proveranno a percorrere il sentiero per la prima volta. Lo faranno con l’obiettivo di arrivare ancora più forti e con lo spirito di squadra ancora più speciale, al Campionato Italiano di Cheerleading, che si terrà il 2 giugno a Verona.

Nel punto più alto e suggestivo del sentiero, mamma Laura ci racconta come è nata l'idea del sentiero