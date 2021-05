Contributi INPS, Luca Crosetto: "Bene la proroga ma alle PMI serve anche urgente liquidità per ripartire"

«In questo momento il tessuto imprenditoriale rappresentato dalle micro e piccole imprese artigiane – sottolinea Luca Crosetto presidente di Confartigianato Imprese Cuneo - deve affrontare seri problemi, dal calo di fatturato alla crisi di liquidità all’aumento del ricorso al debito bancario, e con questa proroga, fortemente voluta dalla nostra Associazione, si evita almeno di anticipare un versamento per poi recuperarlo, anche se sarebbe stato preferibile trasformarlo in figurativo, invece di posticiparlo al 20 agosto. Nel contempo, ci auguriamo che nel piano di rilancio generale del Paese si tenga in debita considerazione il forte valore economico delle piccole e medie imprese. Sono state loro in prima linea nell’affrontare criticità e chiusure a causa dell’emergenza sanitaria, hanno sofferto stringendo i denti, e caparbiamente hanno scelto di resistere e di essere protagoniste della ripartenza. Meritano quindi il massimo sostegno, in quanto sono le principali testimoni dell’eccellenza e dell’unicità del nostro “Made in Italy” che tutto il mondo ci invidia».