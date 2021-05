Lutto nel mondo della musica: è morto Franco Battiato

Mondo della musica in lutto: è morto Franco Battiato. Il cantautore siciliano si è spento nella sua abitazione di Milo, dove l'artista catanese viveva.

La notizia della sua scomparsa colpisce profondamente il mondo della musica italiana, per il quale Battiato è stato un innovatore e un punto di riferimento.

Battiato aveva 76 anni, compiuti lo scorso 23 marzo. Artista eclettico, il musicista siciliano si era dedicato anche alla pittura e al cinema.

Il 22 settembre 2012 al Teatro Sociale di Alba una delle sue ultime apparizioni dal vivo nella nostra regione, quando fu un suo concerto ad aprire la 7ª edizione de "La Santità Sconosciuta-Piemonte Terra di Santi", rassegna ideata dall’associazione “Arturo Toscanini” di Savigliano. Con una scaletta di canzoni come “La cura”, "I treni di Tozeur” , “L’era del cinghiale bianco” “Mondi lontanissimi”, “Caffè de la paix” e molte altre catturò i presenti nella sua aura, in totale sintonia col filo conduttore della rassegna: “La Spiritualità elevata a musica in viaggio fra Occidente e Oriente”.