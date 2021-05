Patentino per il drone? Con Eurodrone competenza, sicurezza e professionalità al tuo servizio

Nuove sessioni e date di esame per ottenere il patentino che consente di volare in città con i droni, una serie di date e appuntamenti già fissati fino a fine giugno, questa scelta, con date cadenzate, permette a tutti coloro interessati di potersi iscrivere e sostenere l’esame, che aprirà nuove opportunità nell’ uso di queste macchine volanti.

Ottenere il Patentino A2 dà l’opportunità di volare in città con la maggior parte dei droni attualmente in commercio, ma non solo ti abiliterà anche alla conduzione dei droni che saranno identificati con la classe C2 (droni che potranno pesare fino a 4 KG).

Come sempre l'esame è conforme alla normativa europea (UE 2019/947) con riferimento alla sezione UAS.OPEN.030





Eurodrone Academy è l’unica scuola di volo con la sede principale nel Cuneese che è stata abilitata a rilasciare gli attestati A2, con la possibilità di far fare gli esami in presenza nelle sue location di:

Boves

Alba

Imperia

Lombriasco (alle porte di Torino)





Documenti necessari per sostenere l’esame

1 - l’attestato A1-A3

Mandaci la copia del tuo attestato e provvederemo a registrarti per poter sostenere l’esame.

Se invece non hai l’attestato, chiama ai nostri numeri di telefono e il nostro personale ti illustrerà tutte le soluzioni possibili per poter diventare un pilota di droni.





2 - dimostrare di avere esperienza di volo

si compila un’autocertificazione che attesta che sei un bravo pilota

Non sei sicuro, oppure vuoi imparare meglio? I nostri istruttori sono a tua disposizione per permetterti di migliorare le tue capacità di controllo del drone, e alla fine otterrai l’attestato di formazione pratica come pilota esperto.





3 - Sostenere l’esame e ottenete l’attestato A2

Quanto costa? Sostenere l’esame da privatista ha un costo di solo 50 euro

Ti aspettiamo allora…. Prenota il tuo esame e diventa un pilota di droni A2





Ti ricordiamo che se sei un professionista o desideri avvicinarti a nuovi lavori che il mondo dei droni offre, presso la nostra scuola troverai dei percorsi di specializzazione, riguardanti:

Fotogrammetria

Agricoltura di Precisione

Tecniche di Fotografia

Tecniche di Riprese Video

Tecniche di Ripresa Cinematica con Droni Fpv

Tecniche di ricerca e soccorso





Per maggiori informazioni contattare Eurodrone Academy chiamando il numero 0171390249 o inviare una e-mail a info@eurodrone.it