Riaprono gli impianti a fune, a Viola St. Gréé pronti per ripartire da questo week-end

Tante le offerte per trascorrere il tempo libero e divertirsi in quota, all'aria aperta, a piedi o in bici. "Ormai da anni gli impiantisti puntano, d’intesa con Comuni e strutture ricettive, su una destagionalizzazione del turismo, con un’offerta per salire in quota, con bici ed e-bike a esempio, anche estiva" - sottolineano da Uncem.

E così la montagna per l'estate cambia veste, come negli impianti di Viola St. Gréé, gestiti dalla ditta Raimondi srl, che nelle scorse settimane hanno portato avanti la pulizia e la preparazione dei sentieri, in attesa di poter riaprire a tutti (leggi qui).

Arrivata la decisione del Governo, a Viola St. Gréé, paradiso del downhill, non si sono fatti trovare impreparati: da sabato 22 maggio, infatti, gli impianti saranno aperti tutti i week-end e il lunedì a tesserati FCI e non. In più sono in programma aperture straordinaria 28 maggio, 1-2 giugno e dal 24 al 28 giugno.