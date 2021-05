Vaccini a chi fa la Maturità, Cirio: "Come Piemonte siamo pronti"

" In questi mesi ci siamo battuti per la riapertura delle vaccinazioni a tutto il personale scolastico - dice il governatore del Piemonte, Alberto Cirio -, sarebbe una buona opportunità vaccinare i ragazzi che affrontano l'esame di Maturità. Noi siamo pronti” .

Un pensiero che, in realtà, aleggiava da tempo. Ma che poi era stato messo in sospeso. “Lo avevo proposto alcuni mesi fa - ricorda il governatore -, ma in quel periodo la priorità era mettere in sicurezza over 80 e le persone estremamente vulnerabili".