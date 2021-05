Vaccini in vacanza, Cirio: "Flessibilità nelle settimane di Ferragosto, se il sistema lo permette"

Vaccini in vacanza. Anche il Piemonte si muove e cerca di organizzarsi. Parola del governatore, Alberto Cirio, che però puntualizza: "Questa deve essere una decisione nazionale, in modo che grazie allo stesso database di prenotazioni e dosi somministrate le Regioni possano parlarsi tra loro".

"Come Piemonte - ha aggiunto - stiamo facendo particolare attenzione per quei 10-12 giorni legato alle settimane di Ferragosto. Lo facciamo per venire incontro alle sensibilità delle persone che da due anni vivono una vita complicata”. "Stiamo cercando di capire - ha concluso - se è percorribile l'ipotesi di permettere ai cittadini di scegliere la data sua base della loro presenza a casa o in ferie. La vaccinazione viene ovviamente prima della vacanza, ma se fare la somministrazione tre giorni prima o tre giorni dopo non cambia nulla a fini sanitari, il sistema si adeguerà alle esigenze dei piemontesi".