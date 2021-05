Vezza d'Alba: anche Sanche e Valmaggiore avranno le fognature

" All'inizio del nostro mandato - spiega il sindaco Carla Bonino - , avevamo dato l'incarico al geometra Franco Drocco di stilare due progetti di fattibilità: uno per le strade, l'altro per le fognature, due priorità nei servizi al cittadino. Sono stati eseguiti molti lavori sia sulla viabilità sia sul servizio fognario, ma questo progetto è importantissimo perché andrà a risolvere il problema della depurazione di un'intera vallata. Si tratta di un impegno finanziario di circa 400 mila euro ".

Anche il progetto per la frazione Valmaggiore è già stato presentato per un importo di oltre 300mila euro ed è in attesa anch'esso di vedere la realizzazione. "Ci auguriamo - conclude la Bonino - che i lavori a Sanche vengano intrapresi già nel corso di quest'anno, preceduti dal potenziamento del depuratore di Borbore, verso il quale saranno convogliati gli scarichi. Ringrazio il geometra Drocco per la qualificata collaborazione e l'Ato, per aver compreso la situazione anomala del nostro Comune attivandosi per recuperare il tempo perduto".