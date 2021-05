A Fossano conclusi gli esami di qualifica dei corsi per “Assistente di Studio Odontoiatrico”

Si sono conclusi sabato 15 maggio presso la sede Fossanese del Cfpcemon gli esami di qualifica dei corsi per “Assistente di Studio Odontoiatrico” (corso di qualifica riconosciuto dalla Regione Piemonte) e rivolto prevalentemente a persone che già lavorano ma anche a giovani con la voglia di intraprendere la professione.

Tre i corsi, 63 le persone esaminate da tre commissioni diverse presiedute rispettivamente da Flavia Blangetti, Pier Giorgio Capello e Bruno Adriano Damiano, mentre Achille Guerzoni, esperto del mondo del lavoro ha presenziato in tutti gli esami, tutti i componenti sono stati nominati dalla Regione Piemonte.

In tutti tre i casi i membri delle commissioni d’esame hanno evidenziato l’altissimo livello della preparazione dei candidati, ne sono stati una testimonianza tangibile gli esiti finali, eccellenti per tutti i partecipanti.

La responsabile della sede, Cristina Ballario: “Ci stiamo attivando per poter organizzare la consegna degli attestati di qualifica nel più breve tempo possibile.

Ringrazio l'ANDI Associazione Nazionale Dentisti Italiani sede di Cuneo e il suo presidente dottor Marco Bevilacqua per essersi affidati al Cfpcemon Fossano per la formazione di personale ASO, Ines Musso assistente di IDEA, Mariarosa e Tiziana Rossi della segreteria Esedra Mondovì, i componenti della commissione d'esame e soprattutto i partecipanti per la serietà con cui hanno affrontato questo percorso di formazione.”