Terzo appuntamento sabato 22 maggio per il workshop formativo

Sabato mattina 22 maggio, dalle ore 09:30, si terrà il terzo incontro Workshop organizzato dalle Associazioni Insieme e AISPA, dove si parlerà della modalità di creazione e condivisione di un programma di mandato in un’amministrazione comunale. Interverranno sul tema Bruno Armone Caruso, segretario del comune di Carmagnola, e Michele Pianetta, Vice Presidente ANCI Piemonte e Vice Sindaco del comune di Villanova Mondovì, nonché Vice Presidente dell’Associazione Insieme.

"Dopo i primi due appuntamenti sui temi della leadership e della comunicazione efficace» spiega Pianetta «questo incontro andrà nello specifico relativamente alla redazione di un programma di mandato di un’amministrazione alla guida al governo di un comune. Verranno analizzate le modalità, i criteri, le scelte di opzione politica che si possono adottare, come affrontare e come condividere con il gruppo di lavoro un programma".

Per chi non si fosse iscritto per i precedenti appuntamenti, le adesioni sono ancora aperte scrivendo una mail a segreteria@associazioneinsieme.info

Per informazioni potete contattare lo 335-8150757 per Insieme oppure lo 331-2307129 per AISPA.