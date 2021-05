Saluzzo: sabato 22 maggio Open Day al nido comunale

Sabato 22 maggio l’asilo nido comunale «Jean Monnet» gestito dalla cooperativa Valdocco organizza l’«Open day».

I genitori interessati potranno visitare la struttura di via Monsignor Savio ed incontrare le educatrici dalle 9,30 alle 12,20 e dalle 15 alle 17.

E’ necessario fissare un appuntamento contattando i numeri 0175 218890 o 366 7750773 (anche con Whatsapp) o via mail a canu.adriana@colaval.it. Gli adulti saranno accolti a gruppi di massimo due persone, dopo il triage all’ingresso. Sarà necessario indossare la mascherina per tutta la visita. Il nido di Saluzzo può accogliere 68 bambini con età da 3 mesi a 3 anni. Per le restrizioni Covid, al momento, i posti disponibili sono 54. Tutte le info sulla struttura ed un video si possono consultare sul sito internet del Comune al link https://comune.saluzzo.cn.it/servizio/asilo-nido-jean-monnet/ Fino al 31 maggio è possibile effettuare l’iscrizione al «Jean Monnet» e richiedere le agevolazioni tariffarie. I moduli da compilare sono sulla pagina web sopra indicata.