Si cercano idee: Open Baladin Cuneo e Hackability insieme per un progetto di co-design

A Cuneo, con Open BaladinCuneo, Hackability lancia a designer, maker, ingegneri e semplici appassionati, la sfida del co-design per realizzare insieme a persone con disabilità, strumenti e soluzioni per l’accessibilità del lavoro e del tempo libero. Hai idee per rendere più facile lavorare, consumare un pasto, bere una birra o... ascol-tare un concerto?

Vuoi aiutarci a migliorare il lavoro del personale che si occupa del servizio?

Entrando in un locale ti è mai capitato di pensare: "ma perché non l'hanno fatto così? Sarebbe più facile!" oppure "peccato che non ci sia, a me servirebbe!"

Credi di essere bravo e creativo nel trovare soluzioni originali? Questa è la tua occasione! La non profit Hackability, specializzata nel design a impatto sociale, con Open BaladinCuneo, nell’ambito del progetto “Welfare at Work” finanziato da “WeCare, Azioni di progettazione e attivazione di Welfare Aziendale della Regione Piemonte”, vogliono trovare e mettere a disposizione di tutti soluzioni innovative per l’accessibilità del lavoro e del tempo libero con Hackability@Baldin.

La call per candidarsi a partecipare, aperta a singoli o gruppi, è on-line fino al 5 giugno all'indirizzo http://www.hackability.it/baladin

L’intento di Open BaladinCuneo

"Con Hackability@Baladin vogliamo coinvolgere le persone per proporre a tutti, una esperienza sempre più bella e coinvolgente e per aiutare il nostro personale a migliorare le proprie dinamiche di lavoro. Il progetto Open Baladin nasce con il concetto di “open mind” a 360° e abbiamo accolto con entusiasmo l’iniziativa di Hackability nel metterci in gioco ascoltandoil punto di vista dei nostri clienti per migliorare le dinamiche di convivenza all’interno dei nostri locali".

Hackability@Baladin, è un evento dedicato a far incontrare le competenze di designer, ingenieri, artigiani digitali o semplici appassionati, con i bisogni e l’inventiva delle per-sone con disabilità per co-progettare soluzioni che facilitino soluzioni per il tempo li-bero ma anche il lavoro negli ambiti della ristorazione.

Cuneo ospiterà le fasi cruciali dell’iniziativa, che a causa dei vincoli imposti dalla pandemia si svolgerà in parte in presenza in parte online, tra l'estate e il prossimo inverno.

Hackability si farà carico delle spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti, se-condo le modalità indicate nel regolamento online.Secondo lo spirito di Hackability i risultati dei progetti, pur restando i diritti per un eventuale sfruttamento commerciale ai team che li avranno realizzati, saranno messi in rete, a disposizione tutti, sotto licenza Creative Commons-BY-SA-NC.

Hackability è una non-profit nata proprio a Torino nel 2016 per far incontrare le competenze di designer, maker, artigiani, con i bisogni (e l'inventiva) delle persone con disabilità e fare crescere delle comunità che tramite la co-progettazione e la fabbricazione digitale, realizzino soluzioni, personalizzate, per l’autonomia e la cura, producendo inclusione sociale e partecipazione. Per raggiungere questo obiettivo Hackability ha sviluppato una metodologia di co-design che mette al centro i bisogni, le soluzioni dalle personecon disabilità, per progettare e realizzare oggetti d’uso comune ma anche oggetti com-plessi, soluzioni domotiche, presidi per la riabilitazione, nuovi servizi a basso costo e scalabili, che nel 2020 si é aggiudicata la menzione d'Onore del Premio ADI-Compasso d'Oro.

Info & contatti: info@hackability.itcell 3332424928