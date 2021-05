Unitre Cuneo: l'anno accademico si conclude con una lezione sul 112, numero unico per le emergenze

L’ultima lezione dell’anno accademico 2020/2021 di Unitre Cuneo, giovedì 20 maggio 2021 on line alle ore 15,30, avrà come argomento: "112, 118: COME CHIEDERE AIUTO"

Si tratta di un incontro informativo per sensibilizzare la popolazione sulla struttura complessa di emergenza sanitaria.

Il dottor Walter Occelli e la Signora Elisa Dalmasso presenteranno il Numero Unico Emergenza 112, specificandone il funzionamento e l’attività, in termini di numeri e tipo di eventi che viene svolta annualmente. Illustreranno poi quali sono i servizi a supporto dell’utente precisando come rapportarsi con l’operatore NUE 112.

Il sistema di Emergenza Sanitaria Territoriale 118, il percorso e la crescita dal 1994 ad oggi saranno illustrati dal dottor Luigi Silimbri e dalla dottoressa Simona Enrica Garrone. Verranno presentati il territorio, i mezzi gestiti e le collaborazioni esterne ed anche quali sono gli strumenti utilizzati dagli operatori presenti in Centrale per una corretta gestione. Infine sarà descritto l’intervento di emergenza Sanitaria, dalla ricezione della chiamata alla gestione dei mezzi di soccorso ed all’ospedalizzazione.