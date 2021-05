Calcio, Eccellenza - Il presidente Beccacini applaude i suoi giocatori dopo la vittoria contro l'Acqui: "Successo fortemente voluto"

Vittoria sofferta e quindi ancora più esaltante, per la Pro Dronero contro l'Acqui. Un gol di Pernice nel finale ha dato i tre punti ai draghi, ora a quota 8 in classifica.

Il commento orgoglioso del presidente Beccacini:"Non e' facile raccontare le emozioni di una partita di calcio in un momento in cui anche a Dronero siamo ancora all'interno di una drammatica emergenza sanitaria, che rende perfino surreale l'ipotesi di una affrettata riapertura al pubblico degli impianti gia' dal primo giugno, per poi magari richiuderli a settembre quando invece si sarebbe dovuto ripartire senza le attuali forzature in completa sicurezza. Non e' facile ma e' giusto applaudire come Presidente la rabbiosa determinazione dimostrata dai miei giocatori nell'incontro con l'Acqui, in cui ancora una volta la rete decisiva e' stata realizzata proprio allo scadere, con l'inarrestabile percussione di Andrea Rrotani che ha superato di slancio quattro avversari prima di essere atterrato ed il goal liberatorio di Ciro Pernice, che ha battuto di testa il portiere avversario vanificando la prodezza con cui aveva appena parato il rigore. Un successo fortemente voluto fino alla fine, che rilancia i Draghi verso le posizioni alte della classifica in un Campionato di Eccellenza davvero appassionante dove, a cinque turni dal termine, tutto per cio' che riguarda le prime due posizioni e' ancora possibile. Bravi ragazzi, siete davvero l'orgoglio sportivo della nostra Citta'!"