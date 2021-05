TIMEOUT - Il punto sul campionato di Serie A2 di volley femminile: Il Golden set miete vittime illustri; Mondovì e Macerata fuori dai Play-Off; Bene Pinerolo e Vallefoglia; Colpaccio del Sassuolo

Quarti di finale dei Play-Off ricchi di colpi di scena! Due delle quattro teste di serie della terza e ultima fase stagionale hanno terminato anzitempo la propria stagione. Eclatante l’uscita di scena della Lpm Bam Mondovì, formazione che ha chiuso al 1° posto il girone “Ovest” di regular season e al 2° posto la Pool Promozione. Le Pumine di coach Delmati sono state eliminate dall’Olimpia Teodora Ravenna, vincitrice della Pool Salvezza.

Dopo il 3-0 ottenuto dalla squadra di coach Bendandi in gara1, le monregalesi sono riuscite a riequilibrare i conti aggiudicandosi gara2 con il punteggio di 3-1. Nel successivo Golden set, però, le ravennate hanno mantenuto i nervi saldi e hanno dato la zampata vincente, chiudendo 13-15. Le “Leonesse” romagnole in semifinale se la vedranno con un rinvigorito Eurospin Pinerolo, che a sua volta ha rifilato un secco 3-0 alla Sigel Marsala in gara2, per poi aggiudicarsi il Golden set sul 15-10.

In semifinale ci va anche la Megabox Vallefoglia, che contro un battagliero Volley Soverato ha bissatp il successo dell’andata (1-3) andando a vincere anche gara2 per 3-2. Le marchigiane in semifinale affronteranno la vera sorpresa di questi Play-off: il Green Warriors Sassuolo. Le modenesi di Antropova e Dhimitriadhi hanno superano la Cbf Macerata in trasferta per 2-3, ribaltando il risultato dell’andata. Anche in questo caso, dunque, per decidere la semifininalista è stato necessario ricorrere al Golden Set, dove le “Neroverdi” hanno avuto la meglio con il punteggio di 13-15.

Insomma, nei quarti di finale dei Play-off non sono di certo mancate le emozioni, anche se, lo ribadiamo, il meccanismo non ha tenuto conto del cammino intrapreso nelle fasi precedenti dalle varie formazioni che vi hanno preso parte. Il Golden set a nostro avviso, è una opzione che ha più senso nei confronti di squadre che hanno avuto lo stesso rendimento; Una scelta di certo più spettacolare, ma poco meritocratica, senza con questo voler togliere i meriti alle squadre che hanno superato il turno.

Il regolamento del campionato, però, non lo facciamo noi e nel pieno rispetto delle regole ci limitiamo solo ad approcciare una critica con finalità costruttive. Mercoledì, dunque, sono in programma le due semifinali, che per quanto riguarda gara1 di disputeranno sul campo delle due squadre peggio classificate al termine della Pool Promozione, Ravenna e Sassuolo. Gara2, invece, così come l’eventuale gara3, si giocheranno sabato 22 e domenica 23 maggio a Pinerolo e Vallefoglia.

PLAYOFF – QUARTI DI FINALE

Gara1 Gara2 Golden set O. Ravenna Lpm Mondovì 3-0 1-3 15-13 G. Sassuolo Cbf Macerata 2-3 3-2 15-13 V. Soverato M. Vallefoglia 1-3 2-3 ------ Sigel Marsala Eur. Pinerolo 3-1 0-3 10-15

PLAYOFF – GARA1 SEMIFINALI - 19/05/2021 – ore 18