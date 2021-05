Volley femminile: giovanili Bosca Cuneo Granda Volley da primato, vittorie prestigiose in tutti i campionati

Settimana ricca di soddisfazioni per le giovanili della Bosca Cuneo Granda Volley che centrano grandi soddisfazioni in tutti i campionati. Di particolare prestigio la vittoria dell’Under 19 che, imponendosi nel match di vertice con l’Alba Volley, chiude il Girone imbattuta e senza aver subito alcun set, pronta a scendere in campo con rinnovate motivazioni anche nella seconda fase. Le ragazze di coach Petrelli chiudono a quota 24 punti, frutto di otto vittorie in altrettante sfide, tutte ottenute con il punteggio di 3-0. Molto combattuta la sfida andata in scena lunedì 17 maggio contro le rivali albesi: dopo due set equilibrati, risolti nelle fasi finali dalla freddezza delle padrone di casa (25-21, 25-23), nella terza frazione il divario è aumentato sino al 25-13 finale.

Netta vittoria per l’Under 17 Rossa di coach Giordanetto che supera agevolmente il Centallo Volley, formazione ultima nella classifica del girone in un classico match ‘testa-coda’. In attesa di conoscere le modalità di svolgimento delle fasi finali territoriali, le cuneesi scenderanno in campo per l’ultimo incontro del girone C nella giornata di domenica 23 maggio a Saluzzo, con in tasca il primato matematico. Dopo quasi un mese di sosta per quarantene imposte dalla pandemia, positivo ritorno in campo per le ragazze di coach Francesconi, nonostante le numerose assenze. L’Under 17 Gialla, seppur priva del capitano Clara Bellone, sostituita al palleggio dall’ottima regia dell’Under 15 Alice Cottrino, ha superato 3-1 le ‘leonesse’ doglianesi dell’Academy network.

Secco 3-0 per l’Under 15 Rossa che, tra le mura amiche della Ex Media 4, supera il Vicoforte Ceva BAM. Buona prestazione per l’Under 15 Verde che incassa l’intera posta in palio ai danni del VGT Fossano, riscattando a pieni voti la brutta prestazione con il Saluzzo. Nei primi due parziali le gatte biancorosse riescono ad imporre nettamente il proprio gioco mentre nel terzo, complici alcuni errori di troppo in ricezione, la sfida rimane più equilibrata. Vittoria dedicata dalla squadra a Ilaria Cavallera che, purtroppo, ha finito la stagione in anticipo per un infortunio alla caviglia. Ancora ai box l’Under 15 Gialla, costretta alla sconfitta a tavolino per quarantena. Una vittoria ed una sconfitta nel Girone A del campionato Under 13. La formazione Rossa prosegue il cammino in vetta, grazie ai tre punti conquistati ai danni del Villanova Volley. Battuta d’arresto, invece, per la compagine Gialla che cede il passo alle rivali saviglianesi.

Ecco nel dettaglio risultati e tabellini della scorsa settimana:

Under 19 – tredicesima giornata

BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY – L’ALBA VOLLEY 3-0 (25-21 / 25-23 / 25-13)

Bosca Cuneo Granda Volley: Cuneo: Candela (C), Monge, Montabone, Baldizzone, Sordo, Ulligini, Battistino, Gay (L), Scialanca (L), Andeng, Moschettini. All.: Petrelli. Vice All.: Cavallera. Dir. Acc.: Sordo.

Under 17 (girone C) – quarta giornata

BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY ROSSA – ASD CENTALLO VOLLEY 3-0 (25-6 / 25-3 / 25-4)

Bosca Cuneo Granda Volley: Testa, Andreetto, Giuliano, Ulligini, Battistino, Sordo, Baldizzone, Montabone, Donadei, Bernardi (L), Revello, Basso, Scialanca (L). All: Giordanetto. Vice All.: Petrelli. Dir. Acc: Ulligini.

Under 17 (girone D) – quarta giornata

BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY GIALLA – V.B.C DOGLIANI ASD 3-1 (25-22 / 20-25 / 25-13 / 25-21)

Bosca Cuneo Granda Volley: Beccaria (C), Teppa, Giusiano, Ferrero, Thior, Cottrino, Orsi, Giraudo, Romano, Cantamessa. All.: Francesconi. Dir. Acc.: Chinaglia.

Under 15 (girone D) – quarta giornata

ASD CENTALLO VOLLEY – BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY GIALLA 3-0 (25-0 / 25-0 / 25-0)

Under 15 (girone D) – quarta giornata

Sabato 15 maggio 2021

BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY ROSSA – VICOFORTE VOLLEY CEVA BAM 3-0 (25-10 / 25-13 / 25-10)

Bosca Cuneo Granda Volley: Cassini (C), Basso, Cattaneo, Gabrieli, Giubergia, Merlati, Oliva, Palladino, Revello, Viglietti. All.: Peron. Dir. Acc.: Ponzi.

Under 15 (girone C) – quarta giornata

BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY VERDE – CRF-VGT FOSSANO 15F 3-0 (25-12 / 25-15 / 25-20)

Bosca Cuneo Granda Volley: Giraudo (C), Bergese, Mastrangelo, Demaria, Tomatis, Brocchiero, Tonello, Cottrino, Magliano, Orsi. All.: Violino. Vice All.: Guerriero. Dir. Acc.: Brocchiero.

Under 13 (girone A) – dodicesima giornata

SAVIGLIANO – BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY GIALLA 3-0 (25-19 / 25-11 / 25-17)

Bosca Cuneo Granda Volley: Pascale (C), Chiapello, Piovani, Levico, Ruggiero, Rosso, Fornero, Shehu, Lingua, Martini, Pascale. All.: Guerriero. Dir. Acc.: Quaranta.

Under 13 (girone A) – dodicesima giornata

BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY ROSSA – VILLANOVA VOLLEY 3-0 (25-15 / 25-9 / 25-10)

Bosca Cuneo Granda Volley: Brignone (C), Garino, Cassino, Mastrangelo, Bergese, Costantini, Cantamessa, Bernardi, Bortolamasi, Cavallera, Cravanzola. All.: Violino. Dir. Acc.: Monge.

Ecco nel dettaglio il calendario delle prossime gare:

Under 17 (girone C) – quinta giornata

Sabato 22 maggio 2021

VOLLEY SALUZZO EXPERT CHIALE – BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY ROSSA (ore 10.30, Saluzzo, Palasport Via della Croce)

Under 15 (girone C) – quinta giornata

Sabato 22 maggio 2021

VBC SAVIGLIANO – BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY VERDE (ore 15.30, Savigliano, Palasport Giolitti)

Under 15 (girone D) – quinta giornata

Sabato 22 maggio 2021

BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY GIALLA – VILLANOVA VOLLEY (ore 15.30, Cuneo, Ex Media 4)

Under 15 (girone D) – quinta giornata

Sabato 22 maggio 2021

MON VI VOLLEY- BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY ROSSA (ore 18, Mondovì, Palaitis)

Under 13 (girone A) – tredicesima giornata

Sabato 22 maggio 2021

ASD CENTALLO VOLLEY – BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY ROSSA (ore 15.30, Centallo, P.zza Don Gerbaudo 16)