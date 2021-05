Nicola Brizio e il suo “Michele antagonista”: scrivere al tempo della riproducibilità dell’arte (e dell’artista)

S’intitola “Michele antagonista”, esce oggi (18 maggio) per la casa editrice sanremese Leucotea Edizioni ed è il terzo lavoro letterario di Nicola Brizio, scrittore e speaker radiofonico di Bra classe 1993.

Che per questo suo nuovo romanzo affronta una delle sfide più particolari per uno scrittore, ovvero scrivere “di uno scrittore”. La sinossi di “Michele antagonista” parla infatti di Michele Evani, autore misantropo e ipocondriaco impegnato in maniera maldestra nella ricerca di sé stesso e della propria dimensione in un mondo che non sembra andargli a genio. Tra assistenti alcolizzate, ragazze tanto belle quanto libertine e produttori televisivi intenzionati ad ogni costo a trasformare il suo ultimo romanzo “Le consuetudini” in una sgangherata serie TV, Michele cercherà di rispondere a una domanda assillante su di sé: è un artista o un impostore?

“Il romanzo parla principalmente della contemporaneità e delle sue nevrosi, ma anche della scelta intesa in senso kierkegaardiano, che ne esclude sempre un’altra – dice Nicola - . Il protagonista è contemporaneamente cool e sfigato, e questo la dice lunga sulla finzione che caratterizza i tempi attuali: il protagonista è contemporaneamente cool e sfigato, e questo la dice lunga sulla finzione che caratterizza i tempi contemporanei: è incapace di vivere, ha un’assistente che gli fa da balia eppure è un uomo dal successo stratosferico, ricco e invidiato. Come si possono coniugare queste due anime?”

Insomma, dopo “L’ossessione della forma” un nuovo romanzo che ha come protagonista un creativo. “Credo sia perché tendo a scrivere di ciò che conosco e dell’ambiente che frequento… senza fare paragoni impensabili, i protagonisti dei film di Woody Allen appartengono più o meno alla stessa matrice - spiega - . Mi piace riflettere sull’arte nell’epoca della sua riproducibilità: mai come in questo momento storico la realtà è stata interpretabile, di tutto, ormai ci chiediamo il suo significato. Tutto è in discussione, al punto della schizofrenia. “Michele antagonista”, però, non è certo un libro autobiografico. Semplicemente recupera alcuni temi che riguardano la figura dello scrittore moderno: se ho venduto tante copie disprezzando il pubblico e il mio lavoro sono bravo o un cialtrone? È meglio uno scrittore che viene riconosciuto come un grande dalla critica e muore poverissimo, o uno che ha grande successo ma, per chi pratica la materia, è notoriamente un artista dozzinale?”

Domande che si possono ritrovare – e che, personalmente, ho ritrovato io in prima persona – anche, guarda caso, in una serie tv, quel piccolo cult che è stato “Californication” con David Duchovny. Una somiglianza in cui, però, Nicola non crede del tutto: “Conosco e apprezzo “Californication”, ma devo ammettere che quando ho scritto il romanzo non l’avevo ancora vista. Comprendo le somiglianze, specie nel riportare come tematica una certa insofferenza dello scrittore verso la trasposizione crossmediale di un proprio libro, ma è comunque declinata in modo differente; inoltre il mio Michele ha solo lati negativi, mentre l’Hank Moody protagonista della serie è fondamentalmente un cavaliere buono. Se proprio devo ammettere un’influenza televisiva, non posso non sottolineare come guardare “Bojack Horseman” mi sia stato molto utile”.

Inevitabile, poi, finire a parlare della pandemia e di come possa avere influito sulla vita e sul processo creativo di un giovane scrittore. “Ho scritto “Michele antagonista” molto prima, in una pausa da “L’ossessione della forma”, nella prima metà del 2018 – racconta Nicola - . Interessante, però, che il mio primo lavoro non di genere distopico esca proprio adesso, in un mondo che vive una situazione che la letteratura avrebbe fatto fatica a rappresentare”.