Sono riprese in presenza le “Passeggiate Gourmet” di Confartigianato Imprese Cuneo

Prossimo appuntamento sarà domenica 23 maggio il “Percorso delle Cappelle di Cigliè”: un panoramicissimo itinerario da fare nelle terse giornate invernali, così che lo sguardo possa abbracciare lo straordinario arco alpino innevato che dalle Alpi Liguri si estende fino al Weissmies, quattromila Svizzero che dista quasi duecento chilometri in linea d’aria. Un percorso perfetto per le famiglie che percorre stradine poco trafficate e tocca sei chiesette sulle colline della Langa monregalese.

Poi sabato 29 giugno la “Camminata al Lago Biecai” in Valle Ellero. Il lago Biecai è un lago effimero, le cui acque con l’arrivo dell’estate defluiscono completamente negli anfratti sotterranei della dolina carsica in cui è situato. Il momento migliore per visitarlo è inizio giugno, quando, dopo la scomparsa nelle nevi, è nel massimo splendore. Un bellissimo percorso tra ampi valloni e pascoli ai piedi della cima delle Saline, che da questa prospettiva ricorda l’iconico El Capitan nel Parco nazionale di Yosemite.