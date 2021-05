Cuneo: Lauria chiede uno "schermo verde" attorno al nuovo parcheggio di via Berrini

Un "divisorio verde" tra il muretto del parcheggio in via Berrini e il resto del quartiere: è questa la proposta lanciata dal consigliere comunale "Beppe" Lauria al sindaco di Cuneo Federico Borgna.

La proposta prende le mosse dal fatto che, proprio in via Berrini, si stia rimuovendo l'area verde per far posto a un parcheggio. Un'iniziativa che - sottolinea Lauria nel testo dell'interpellanza - danneggerà la vivibilità delle abitazioni prospicienti; ecco che, allora, schermare il parcheggio piantumando alberi lungo il suo muretto di delimitazione potrebbe risolvere il "danno" e agire anche in favore del ripristino del verde.

Il sindaco considera percorribile la proposta? Se sì, quali potrebbero essere i tempi di realizzazione?

Se ne discuterà nel consiglio comunale di maggio.