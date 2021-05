Danni da animali selvatici, Confagricoltura chiede “Più rispetto per chi coltiva” [GALLERIA FOTOGRAFICA]

“Mentre si verificano questi accadimenti - fanno rilevare i vertici di Confagricoltura - leggiamo che lungo la cremagliera che da Sassi porta a Superga il Centro Animali Non Convenzionali del Dipartimento di Scienze Veterinarie che opera in convenzione con la Città Metropolitana di Torino con il servizio ‘Salviamoli insieme on the road’ è intervenuto per curare un capriolo ferito”.