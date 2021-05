Cossano Belbo: si valutano i lavori rifacimento del nuovo tunnel Rio Santa Maria

Si è svolta nei giorni scorsi una riunione tra l'amministrazione comunale, il tecnico del comune Luca Manzo e il gruppo di progettazione del nuovo tunnel coordinato dall'ingegniere Sordo, per valutare il percorso della nuova opera che metterà in sicurezza il concentrico di Cossano Belbo.

I tecnici incaricati hanno illustrato il nuovo tracciato, realizzato dopo i dovuti rilievi con georadar e altra sofisticata strumentazione. In alcuni tratti il vecchio tunnel verrà lasciato in sito ed utilizzato come condotta di laminazione in caso di eventuali bombe d'acqua.

Il nuovo tunnel attraverserà tutta la piazza G. Balbo, la SP 592, piazza Calleri, lo sferisterio, incrociando tutte le condotte laterali che portano e acque piovane da diverse zone del concentrico. Sono state valutate anche la necessità di mantenere i due alberi di castagno d'India che svettano in piazza Calleri, la possibilità di allungare lo sferisterio da pallone elastico di alcuni metri per renderlo regolamentare, arretrando l'imbocco a monte del vecchio tunnel, modificando cosi anche il convogliamento sotterraneo delle acque del Rio S. Maria.

L'amministrazione comunale ha a disposizione 900 mila euro per coprire il costo dell'opera, somma derivante da due distinti contributi ministeriali di cui 100 mila per la progettazione e 800 mila per la sua realizzazione. Lo studio progettistico incaricato consegnerà gli elaborati entro la fine di maggio per le incombenze burocratiche autorizzative per il successivo invio al CUC dell'Alta Langa per le operazioni di appalto in modo da poter realizzare l'opera subito dopo l'estate.

L'amministrazione comunale è determinata nel voler concludere la realizzazione prima dell'inverno al fine di mettere in sicurezza il paese prima delle eventuali piogge autunnali.