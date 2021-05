Il Premio Giornalistico Confindustria Cuneo dedicato ad Alba Capitale della Cultura d'Impresa

Il mondo delle imprese, il valore del territorio, la progettualità eccellente riconosciuta alla nostra provincia a livello nazionale e internazionale: sono gli aspetti che hanno persuaso Confindustria Cuneo a indire il Premio Giornalistico Confindustria Cuneo per giovani giornalisti e blogger under 35 di tutta Italia.

La prima edizione avrà come protagonista Alba Capitale della Cultura d’Impresa, la grande rassegna che mette al centro Alba ed il suo territorio, così ricco di storia, esperienze e vivacità culturale. Sarà il Pala Alba Capitale, in uno dei tanti eventi della manifestazione, ad ospitare la proclamazione dei vincitori del premio venerdì 10 dicembre, alle ore 21. Tre le categorie in gara: testata giornalistica cartacea, web/blog e testata televisiva. La giuria, composta da esperti di Comunicazione appartenenti al mondo universitario, istituzionale e culturale, valuterà i lavori in base ai criteri di rilevanza e originalità dei contenuti, completezza e accuratezza dell’informazione e aderenza ai temi del bando. Ognuno dei vincitori riceverà un premio tecnologico del valore di duemila euro. Potranno inoltre essere assegnate delle menzioni speciali a lavori particolarmente significativi che si siano distinti per originalità, accuratezza ed efficacia informativa. “E’ un’iniziativa a cui teniamo molto – spiega il direttore generale di Confindustria Cuneo Giuliana Cirio -: attraverso i lavori di giovani e bravi giornalisti, intendiamo valorizzare la nostra provincia, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo per la sua produttività e la sua capacità imprenditoriale. La prima edizione dedicata ad Alba Capitale della Cultura d’Impresa ci consente inoltre di sottolineare ancora una volta la storia di successo di un territorio che è diventato un modello. Ci auguriamo che in tanti partecipino a questo premio”.

Possono prendere parte al concorso, tramite la compilazione dell’apposito form on-line, pubblicisti, praticanti e professionisti con meno di 35 anni che abbiano pubblicato articoli su testate giornalistiche cartacee, web, radio-televisive e agenzie di stampa.

Per ricevere ulteriori informazioni e inviare i propri lavori, scrivere a: premiogiornalistico@confindustriacuneo.it