Il ringraziamento di un lettore rivolto all’equipe medica coordinata dal Prof. Francesco Porpiglia, dell’Istituto Oncologico di Candiolo

In foro Francesco Porpiglia

È sempre più difficile, nel nostro paese, trovare delle eccellenze a disposizione del territorio e dei cittadini.

Per portare un po’ di ottimismo voglio comunque raccontare la mia esperienza recente.

Dovendo subire un’operazione alla prostata, per un tumore maligno che mi è stato diagnosticato, ho deciso di affidarmi all’Istituto di Candiolo (IRCCS), avendo l’onore, tra le altre cose, di essere un Delegato e un Volontario della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.

Dopo aver effettuato tutti gli accertamenti del caso, il Prof. Francesco Porpiglia, con la sua equipe, mi ha sottoposto ad un intervento attraverso l’utilizzo di un robot: sono stati tutti fantastici! Non ho sentito alcun dolore, veramente bravissimi!

Dopo l’operazione sono stato trasferito nel reparto, al 5º piano; anche lì ho trovato un ambiente speciale, fatto sì di grandi dottori ed infermieri, ma soprattutto di persone; pareva di essere a casa, non in ospedale!

Nel caso abbiate qualche problema oncologico vi consiglio personalmente di rivolgervi all’lstituto di Candiolo, dove troverete i medici migliori, un personale altamente qualificato e con qualità umane invidiabili, nonché una tecnologia all’avanguardia per ogni tipo di diagnosi.

I vari reparti, con relativi responsabili, a tuttora sono:

Chirurgia Urologica: Prof. Porpiglia Francesco;

Ginecologia Oncologica: Dott. Ponzone Riccardo;

Chirurgia Epato-Bilio-Pancreatica: Dott. Ribero Dario;

Chirurgia Oncologica: Dott. Vaira Marco;

Chisurgia dei Tumori della Pelle: Dott. Zaccagna Alessandro;

Chirurgia Oncologica Cervico-Facciale: Prof. Succo Giovanni;

Radiodiagnostica: Dott. Regge Daniele;

Anatomia Patologica: Dott.ssa Sapino Anna;

Anestesia, Rianimazione e Terapia Antalgica: Dott. Francesco Bona

Oncologia Medica: Prof. Aglietta Massimo

La Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro è stata fondata dall’attuale Presidente donna Allegra Agnelli per fornire un contributo concreto alla lotta contro il cancro attraverso la realizzazione, in Piemonte, di un centro oncologico: l’Istituto di Candiolo

Grazie a tutti!