La Biblioteca di Bra regala un libro a tutti i nuovi nati

Da anni la Biblioteca civica “Giovanni Arpino” di Bra festeggia l’arrivo dei nuovi nati all’ombra della Zizzola con un gesto simbolico e nello stesso tempo educativo: il dono di un libro per bambini, che vuole essere occasione per la famiglia di trascorrere piacevoli momenti insieme ma anche un investimento culturale futuro per ogni bimbo e bimba. Anche in questo 2021 la tradizione si rinnova, pur con alcuni cambiamenti.

Le norme di prevenzione della pandemia rendono infatti impossibile procedere alla consueta cerimonia nella “sala ragazzi” della struttura di via Guala. Pertanto, i genitori potranno passare a ritirare i libri destinati ai propri figli presso la biblioteca dal lunedì al venerdì in orario 14,15-18, esibendo la lettera inviata dall’Amministrazione comunale.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto "Nati per leggere – Piemonte", promosso dalla Compagnia San Paolo nell’ambito del Programma Zero Sei. Maggiori informazioni telefonando al numero 0172-413049 o scrivendo all'indirizzo biblioteca@comune.bra.cn.it.