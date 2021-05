Bra, nuovi giochi per il nido donati dall’Abet

Una mattina diversa dal solito per il Sindaco e parte della Giunta di Bra, che oggi, mercoledì 19 maggio 2021, si sono trovati insieme al presidente dell’Abet Bruno Mazzola presso l’Asilo Nido di via Caduti del lavoro per inaugurare ufficialmente i nuovi allestimenti esterni della struttura che sono stati realizzati grazie al contributo dell’azienda.



L’Abet ha infatti donato tutti i grandi giochi collocati nei giardini dell’asilo (intitolato a Cesara ed Enrico Garbarino), mentre il Comune si è fatto carico delle spese per la realizzazione della pavimentazione antitrauma.



“Ci tenevamo a porgere il nostro ringraziamento all’Abet per l’attenzione che ha sempre dimostrato nei confronti dell’asilo”, ha dichiarato il sindaco Gianni Fogliato, che nel tratteggiare il rapporto tra il nido braidese e la nota azienda di laminati plastici ha parlato di un “connubio tra due delle eccellenze di Bra”.



I più felici di ricevere i nuovi ospiti sono stati ovviamente i bambini, che non hanno perso l’occasione per cercare di coinvolgere i visitatori nei loro giochi. Per ringraziare del dono ricevuto i piccoli hanno regalato al presidente Mazzola un collage realizzato con le loro mani.