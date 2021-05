Racconigi: lettura animata sotto l'albero

“Così parla un albero: in me è celato un seme, una scintilla, un pensiero”. Storie che parlano di alberi. Storie raccontate in mezzo al verde. Mentre possiamo guardare ed ascoltare gli alberi che abbiamo intorno. Tutte le cose sono inter-connesse. Anche noi e gli alberi. Noi e la natura. Quale pensiero ci vorrebbero comunicare gli alberi? L’attività di lettura animata (gratuita) si svolgerà all’aperto, nei giardini antistanti il Centro culturale “Le Clarisse” (Piazza Burzio n. 12), sabato 5 giugno 2021 alle ore 10,30. Per partecipare, è obbligatoria la prenotazione al numero 0172/85336 Numero massimo di bambini ammessi all’attività: 20

In caso di maltempo, la lettura avverrà all’interno dei locali della biblioteca civica, in locale idoneo al mantenimento della distanza interpersonale in relazione al numero di bambini ammessi alla stessa. Questa lettura sarà la prima del ciclo "Letture sotto l'albero", dedicate ai piccoli delle scuole dell'infanzia del territorio racconigese, che vedrà impegnate nell'attività di ascolto di una favola quasi tutte le sezioni delle stesse, le quali, recandosi, durante tutto il mese di giugno, presso la biblioteca civica "Le Clarisse", avranno in dono la lettura di una favola all'aperto, comodamente seduti sotto gli alberi che donano ombra ai bei giardini di piazza Burzio.