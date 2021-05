Giro d'Italia: dalle emozioni di Canale alla Toscana: i favoriti di oggi

Il passaggio del Giro d'Italia 2021 nelle nostre zone è ancora ben vivo in tutti noi, un evento che ha portato entusiasmo nell'intero territorio delle Langhe e del Roero e che la popolazione ha salutato con grande enfasi trattandosi della prima volta nella ultracentenaria storia della corsa rosa.

Un giro che peraltro sta entusiasmando l'intera penisola essendo anche giunto in un momento che possiamo considerare come una sorta di rinascita dalla pandemia che stiamo vivendo ma dalla quale sembra stiamo piano piano uscendo.

Dopo la decima tappa di lunedì 'L'Aquila-Foligno, vinta da Sagan (terzo nella frazione con arrivo a Canale), la cui azione si è rivelata fatale per tutti i velocisti impegnati nella volata folignate, ieri il Giro ha sostenuto il primo giorno di riposo (il secondo, ed ultimo, è previsto per martedì prossimo, 25 maggio), oggi i corridori tornano in sella, con il colombiano Egan Bernal pronto a difendere la Maglia Rosa.

E' il momento infatti della Perugia-Montalcino, 162 chilometri, tappa difficilissima visto che nei 70 chilometri finali ben 35 sono da percorrere sullo sterrato. Una giornata, dunque, particolarmente impegnativa che prevede un dislivello di 2300 metri, ma che si preannuncia da vera e propria battaglia proprio nel tratto finale di cui abbiamo sottolineato le caratteristiche.

E' scontato che la griglia dei favoriti preveda in primis coloro che su questo tipo di percorso si esaltano e quindi potremmo trovare ad alzare le mani al cielo i vari Egan Bernal, Davide Formolo e Alberto Bettiol, che sulle strade bianche hanno già dimostrato di trovarsi piuttosto a proprio agio.

Ma non possiamo certo escludere a priori che possano ergersi a protagonisti elementi a sorpresa, ma mica poi tanto, come Remco Evenepoel, Peter Sagan, Gianni Vermeersch, Quinten Hermans, Attila Valter e Romain Bardet oppure ancora Taco van der Hoorn, Pello Bilbao e Simon Carr o magari, perchè, riveder primo al traguardo l'atleta dei Paesi Bassi Van Der Hoorn, trionfatore lo scorso 10 maggio nella 'nostra' tappa.

Staremo a vedere, di certo ora dalle nostre parti seguiamo un Giro d'Italia che è diventato anche un po' nostro, senza fare necessariamente il tifo per questo o quel corridore, ma perchè viverlo è stata una forte emozione.