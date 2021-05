Aperto il concorso fotografico promosso dalla Consulta Giovani di Fossano

Con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il territorio si è aperto ieri, lunedì 17 maggio, il concorso fotografico ideato e sviluppato dalla Consulta Giovani di Fossano. Fotografi amatoriali di età compresa tra i 16 e i 35 anni potranno inviare i propri scatti con la possibilità di vincere una Panasonic ibrida 18 MPX.

“Sono molto soddisfatto dell’organizzazione di questo concorso, stanno già iniziando ad arrivare le prime fotografie”, dichiara il presidente della Consulta Giovani Marco Primatesta. “Mi auguro che i fossanesi vogliano far rivivere la propria città anche dal punto di vista fotografico. Penso che ‘scatti rubati’ sia un tema che lascia molto spazio all’interpretazione del singolo fotografo e possa davvero racchiudere mille sfaccettature, dalle immagini panoramiche a quelle più di dettaglio. Voglio ringraziare Alpi Acque che ha messo in palio il premio, il suo amministratore delegato Simone Mauro, così come l’assessore Ivana Tolardo e tutta l’amministrazione.”

Il regolamento

- Tutte le immagini dovranno essere inviate entro le 24.00 del 29 maggio in formato JPEG all’indirizzo mail fossano.consulta.giovani@gmail.com

- La mail dovrà contenere un breve testo dove compare una breve descrizione del fotografo così come data e luogo dello scatto.

- Ogni fotografia dovrà avere come soggetto un luogo della città di Fossano

- Per partecipare è necessario essere fotografi amatoriali di età compresa tra i 16 e i 35 anni Entro l’1 giugno la Consulta contatterà i 10 fotografi che avranno superato la prima selezione.

I 10 scatti finalisti verrannno pubblicati sulle pagine Instagram e Facebook della Consulta Giovani Fossano. La fotografia che otterrà più “Mi piace” verrà eletta vincitrice il 15 giugno. Il premio messo in palio è una Panasonic con fotocamera ibrida da 18 MPX, Zoom ottico 60x digitale 4x, grandangolo wide e stabilizzatore d’immagine.