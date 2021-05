Gianna Nannini è il primo ospite dell'edizione 2021 di Anima Festival

Porterà il suo tour "Piano Forte e Gianna Nannini - La Differenza" sul magico palco dell'Anfiteatro dell'Anima, a Cervere. Biglietti presto in vendita su TicketOne.

Anima Festival riparte anche in questo 2021. Con tantissima energia e un cartellone davvero ricco.

Il primo grande nome annunciato è quello di una rocker che non ha bisogno di presentazioni: il 14 luglio all’Anfiteatro dell’Anima, su quel meraviglioso palco sospeso tra terra e cielo, salirà Gianna Nannini.



Piano e forte, dolcezza e energia: Gianna Nannini torna questa estate ad abbracciare i suoi fan in una dimensione più intima e allo stesso tempo affascinante con il tour in tutta Italia “PIANO FORTE E GIANNA NANNINI – La Differenza”, dal titolo del suo ultimo album "La Differenza”, anche per sottolineare le due anime della sua musica: piano e forte.



Dopo i grandissimi nomi degli anni scorsi, si aggiunge quello di un’artista amatissima. Da Fotoromanza a Sei nell’anima, passando per Profumo e per tantissimi brani indimenticabili, che hanno fatto la storia della musica italiana, la Nannini è pronta a tornare sul palco in una nuova versione artistica. Gianna Nannini in questi anni ha conquistato i palchi di tutta Europa con la sua presenza scenica unica e un approccio sempre molto diretto ed è considerata il volto femminile del rock per eccellenza! Nel 2019 ha vinto il Premio Tenco.



Il tour estivo prenderà il via il 13 luglio 2021 nei più bei teatri d’Italia all’aperto. Tra questi spazi non poteva mancare la magia dell’Anfiteatro dell’Anima, voluto e creato dai fratelli Ivan e Natascia Chiarlo.



“La musica è la nostra vita. Non ci siamo arresi l’anno scorso e non lo faremo in questo 2021. L’Anfiteatro dell’Anima è uno spazio aperto nel pieno della natura, dove siamo in grado di garantire il distanziamento e il rispetto delle norme in vigore”.



Appuntamento, dunque, al prossimo 14 luglio, per un evento imperdibile. I biglietti saranno presto in vendita sul circuito TicketOne.