Ritorna Jazz Visions: il via a Saluzzo con Paolo Birro

Ritorna la rassegna musicale amata non solo dal pubblico del jazz.

E, comunicano gli organizzatori quest’anno Jazz Visions “cambia pelle, affiancando ai tradizionali teatri del passato, nuove realtà e modalità di partecipazione, all’aperto e in luoghi di rara bellezza ambientale dove la musica sarà anche un’occasione per muoversi, respirare, camminare e riscoprire quel “turismo lento” che l’attuale situazione ci sta facendo apprezzare.

Non solo i luoghi ma anche le modalità e gli orari saranno una novità: il concerto all'alba, le passeggiate, le escursioni, i concerti pomeridiani e la possibilità per i musicisti e per pubblico di condividere momenti conviviali. I musicisti sono, come sempre, di altissimo livello, affiancando solidi professionisti a giovani promesse".

Si parte da Saluzzo, alla Croce Nera, in piazzetta S. Nicola sabato 29 maggio.

Per le normative anticovid e l’esiguità dei posti sono previsti due set, alle 18 e alle 20,30.

Sul palco della chiesa, di grande bellezza architettonica, salirà un pianista considerato tra i migliori d’Itala: Paolo Birro che, per le Jazz Visions Piano Solo Series, proporrà la musica di Billy Strayhorn, un genio del jazz e della popular music del XX secolo.

Scrisse brani come Take The ‘A’ Train, Chelsea Bridge o Lush Life che sono un patrimonio dell’umanità, anche se la sua attività quasi sempre dietro le quinte, senza che il suo nome fosse di pubblico dominio e spesso all’ombra dell’ingombrante amico, mentore e protettore Duke Ellington con cui condivise per tutta la vita un frenetico lavoro per la più grande big band della storia del jazz.

Ingresso 12 euro; ridotto 10 euro (fino a 18 anni e oltre i 65) Per informazioni: info@jazzvisions.it; prenotazioni e acquisto biglietti, entro due giorni prima di ogni evento, su: www.jazzvisions.it