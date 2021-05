Abbonamento scuolabus Cuneo: richieste online dal 24 maggio

Dal prossimo 24 maggio sarà possibile effettuare l’iscrizione per il servizio di trasporto alunni su scuolabus per l’anno scolastico 2021-2022 del Comune di Cuneo. Per chiedere il rilascio dell’abbonamento deve essere utilizzato il portale dedicato raggiungibile al link (www.comune.cuneo.it/ambiente-e-mobilita/trasporti/trasporto-alunni.html).

Si ricorda che il servizio è destinato alle bambine/i residenti nel Comune di Cuneo che frequenteranno le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado e il primo anno delle secondarie di secondo grado.

Il Comune di Cuneo attiverà il portale dedicato a partire dal 24 maggio e fino al 15 giugno 2021.

Si invitano pertanto i genitori interessati a utilizzare la procedura di iscrizione online disponibile sul sito internet del Comune di Cuneo - Ufficio Mobilità e Trasporti (www.comune.cuneo.it/ambiente-e-mobilita/trasporti/trasporto-alunni.html).

Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Mobilità e Trasporti – tel. 0171/444-513. (E-mail: trasporti@comune.cuneo.it), dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12.