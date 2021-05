La sanità a scuola: alla media di San Rocco Castagnaretta i neurochirurghi dell'ospedale di Cuneo

Pur in tempo di pandemia, i giovani non possono non tenere conto dei pericoli che gravano sulla loro salute e non solo a causa del virus. Questa esigenza è ben chiara al corpo insegnante della scuola Media dell'Istituto Giovanni Palatucci di San Rocco Castagnaretta: anche in concomitanza con le graduali riaperture delle attività anche extrascolastiche si è sentito il bisogno di richiamare l'attenzione degli alunni su uno dei temi da sempre tra i più scottanti: il trauma cranio vertebrale.

E' da queste premesse che la Professoressa Cristina Giordana ha sentito l'esigenza, assieme ad alcuni genitori, di organizzare una particolare lezione proprio su questi temi... e per una volta, la mattina del 17 maggio, i ragazzi hanno avuto come docenti coloro che di trauma cranico si occupano direttamente sul campo.

L'Equipe di Neurochirurgia dell'Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo diretta dal Dott Michele D'agruma ha inviato presso la scuola di San Rocco un medico (il dott Paolo Ferraresi) e due infermieri del reparto (Dottori Andrea Gandolfi e Maria Cristina Buo) che in un clima assolutamente informale e costruttivo (molte le domande dei giovani alunni) hanno incontrato i ragazzi della prima media.

Ai ragazzi è stato illustrato - con terminologia accessibile e dovizia di esempi- cosa si intenda per trauma cranio vertebrale, quali siano i pericoli anche gravi di tali condizioni e come cercare di prevenirli, attraverso un discorso innanzi tutto di responsabilizzazione degli stessi giovani ragazzi.