Saluzzo, voucher Estate Ragazzi 2021: fino al 31 maggio richiederei i buoni

Anche per il 2021 il Comune di Saluzzo mette a disposizione delle famiglie dei voucher per coprire, in parte, i costi della partecipazione dei figli (in età da scuola primaria e medie) alle attività di Estate ragazzi nel periodo di chiusura delle scuole.

«Crediamo che fornire possibilità educative di socializzazione – dice il sindaco Mauro Calderoni – anche durante le settimane estive sia fondamentale per i bambini e i ragazzi della città. Come avviene da alcuni anni, questa offerta avviene grazie ai nostri partner e con i voucher cerchiamo di permettere a tutti la partecipazione, anche in questi lunghi mesi di crisi economica per la pandermia».

C’è tempo fino al 31 maggio per presentare l’apposita domanda, compilando il form on line al link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR82q2dsRMlr1bLsLxQ429PAL1MULKbPyLRLA95-JjKlyv7Q/viewform

I cittadini residenti a Saluzzo possono richiedere il “buono” settimanale per un massimo di 4 settimane.

Il voucher verrà erogato sulla base dell’Isee 2021 (Isee massimo 25 mila euro), fino ad esaurimento dei fondi. Il “buono” consentirà di partecipare alle attività organizzate da 11 enti, associazioni e organizzazioni in accordo con il Comune. Le offerte riguardano fasce d’età differenti e anche periodi diversi. L’elenco delle Estate ragazzi, con tutte le specifiche, è pubblicato sul sito web del Comune di Saluzzo e allegato. Per info consultare https://comune.saluzzo.cn.it/servizio/estate-ragazzi/

«Sono molto soddisfatta perché il Comune di Saluzzo – dice l’assessore Fiammetta Rosso – conferma questa iniziativa di aiuto e supporto alle famiglie. Abbiamo anche deciso di ampliare la platea dei beneficiari, estendendo a 25 mila euro il limite Isee per richiedere i voucher».