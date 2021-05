Rinnovato l’incarico per la stagione 2021/22 all’attuale direttivo del Lions Club Bra Host

Rinnovo delle cariche in casa Lions Club Bra Host. Armando Verrua è stato riconfermato presidente anche per la stagione 2021/22. Per lui un altro anno di lavoro alla guida del prestigioso sodalizio, sempre in prima fila per quanto riguarda le iniziative culturali, sociali e legate al territorio, secondo l’etica del Lions International (la maggiore associazione di servizio del mondo con oltre 1.450.000 soci).