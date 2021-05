Nel weekend iniziano tutti i campionati di baseball e softball, 16 società piemontesi al via

Nel week end del 22 – 23 maggio iniziano tutti i campionati Italiani di baseball e softball: le 16 società piemontesi si stanno preparando al meglio per essere pronte al play ball.

La nuova formula della serie “A” Baseball assegnerà lo Scudetto a fine agosto. Cambia pelle, ma non troppo, la serie A Baseball che vedrà le 33 società partecipanti divise in 8 gironi, 7 da 4 ed 1 da 5 squadre, per una prima fase al termine della quale le migliori 8 andranno a giocarsi le loro chance per il tricolore, mentre le altre 25 lotteranno per non retrocedere. Il Piemonte si presenta al massimo campionato Italiano con le formazioni del B.C. Settimo e dei Grizzlies Torino inserite nel girone “A” insieme a: Milano 1946 e Parma.

La sere “A2” Softball mantiene la formula della passata stagione con 14 formazioni divise in due gironi da 7 squadre, al termine della regular season le prime due classificate di ogni girone si qualificano per la serie finale. La squadra vincente i playoff di serie A2 softball 2021 sarà promossa alla Serie “A1” 2022. Parteciperanno ai play out le settime classificate dei 2 gironi che si sfideranno, al meglio delle 5 partite, per la salvezza, la perdente retrocederà in serie “B”. Il Piemonte si presenta al campionato con le formazioni dell’Avigliana Rebels e La Loggia Softball inserite nel girone “A” insieme a: Crocetta Parma, Legnano, Lucca, Rescaldina, Supramonte Orgosolo.

Il Consiglio Federale ha definito i 7 gironi per la serie “B” softball con la regular season che terminerà nel mese di agosto per lasciare spazio dall'11 settembre ai playoff. Tre le formazioni piemontesi che scenderanno in campo, tutte inserite nel girone “A”: Avigliana Bees, Kings Castellamonte e Porta Mortara Novara insieme alle Liguri Sanremese e Star Cairo.

Nessuna novità nella struttura della serie “B” Baseball che vedrà le 33 società partecipanti divise in 4 gironi, 1 da 9 e 3 da 8 squadre, é prevista l'abolizione di playoff e playout. che porteranno quindi le vincenti dei gironi alla promozione diretta in serie “A” 2022 e le ultime classificate alla retrocessione nella serie “C” 2022. Il Piemonte si presenta al campionato con le formazioni dell’Avigliana Rebels e del B.C. Fossano inserite nel girone “A” insieme a: Ares Milano, Codogno, Junior Parma, Legnano, Piacenza, Poviglio, Reggio Rays.

La serie “C” baseball ha definito la nuova calendarizzazione della stagione 2021 con 77 formazioni divise in 16 gironi. Dal secondo weekend di settembre andranno in campo per i playoff le squadre che si giocheranno le 3 promozioni in palio in serie “B” 2022. Il Piemonte si presenta al campionato con 9 squadre divise in due distinti gironi; nel girone “A” parteciperanno; Brothers Alessandria, Desperados Torino, Jacks Torino e J.F.K.Mondovì, insieme alle Liguri Cairese, Rookie Genova e Sanremo. Nel girone B si affronteranno le formazioni di: Athletics Novara, Avigliana Bees, Porta Mortara Novara, Red Clay Castellamonte e Vercelli insieme alle Lombarde Malnate e Saronno.

Campionati Giovanili Piemontesi softball e baseball

SOFTBALL

La categoria U13 softball vedrà scendere in campo 4 formazioni in un girone unico con gare di andata e ritorno ed un doppio incontro a giornata: Girone A: Avigliana Rebels, La Loggia Softball “A”, La Loggia Softball “B” e Porta Mortara Novara.

La categoria U15 softball vedrà scendere in campo 4 formazioni in un girone unico con gare di andata e ritorno ed un unico incontro a giornata: Girone A: Avigliana Bees, Avigliana Rebels, Porta Mortara Novara e le Liguri della Sanremese.

La categoria U18 softball vedrà scendere in campo 2 formazioni in un girone unico con gare di andata e ritorno ed un unico incontro a giornata: Girone A: Avigliana Rebels e La Loggia Softball.

BASEBALL

La categoria U12 baseball vedrà scendere in campo 11 formazioni divise in due gironi con gare di andata e ritorno ed un unico incontro a giornata: Girone A: Aosta Bugs, Athletics Novara, King’s Castellamonte, Red Clay Castellamonte e Vercelli. Girone B: Avigliana Bees, Avigliana Rebels, Fossano, Grizzlies TO, Settimo e Skatch Boves.

La categoria U15 baseball vedrà scendere in campo 12 formazioni divise in due gironi con gare di andata, ritorno ed un unico incontro a giornata: Girone A: Fossano, Grizzlies TO, Mondovì e Skatch Boves insieme alle formazioni Liguri della Cairese e del San Remo. Girone B: Athletics Novara, Avigliana Bees, Avigliana Rebels, Red Clay Castellamonte, Settimo e Vercelli.

La categoria U18 baseball vedrà scendere in campo 8 formazioni divise in due gironi con gare di andata, ritorno e intergirone ed un unico incontro a giornata: Girone A: Avigliana Bees, Avigliana Rebels, Cairese e Fossano. Girone B: Athletics Novara, Grizzlies TO, Porta Mortara Novara e Settimo.