Volley: Il Comune di Mondovì ha ringraziato la Lpm Bam Mondovì per una stagione comunque vincente (VIDEO)

Il Comune di Mondovì ha voluto dire grazie alla Lpm Bam Mondovì per una stagione entusiasmante. La squadra al completo, con staff tecnico e dirigenziale, è stata ricevuta in Comune per un saluto e un ringraziamento a pochi giorni dalla chiusura degli impegni agonistici della società della presidente Alessandra Fissolo. A fare gli onori di casa il sindaco Paolo Adriano e l'assessore allo sport Luca Robaldo. Presente anche il consigliere provinciale Pietro Danna.

La squadra di Delmati non ha ottenuto la promozione in A1, ma le Pumine si sono rese comunque protagoniste di un campionato emozionante e ricco di successi. Un incontro coinciso con il "rompete le righe" per squadra e staff, che nei prossimi giorni lasceranno Mondovì per rientrare nei propri comuni di residenza. Per la Lpm anche un manifesto di ringraziamento tra complimenti sinceri e qualche momento di commozione:

Particolarmente toccante l'intervento della schiacciatrice Alice Tanase, visibilmente emozionata nel ripercorrere le tappe di questa stagione:

Orgoglioso della stagione della Lpm, il sindaco Paolo Adriano ha confermato la presenza di un progetto per la ristrutturazione del PalaManera: