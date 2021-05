Dal 19 maggio nuovi servizi di trasporto per i Cimiteri di Alba e Mussotto

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo percorso della Linea urbana 3, che da lunedì 3 maggio transita in via Dario Scaglione, via Ognissanti e via Vivaro, è stato implementato anche il collegamento con il Cimitero di Alba, dapprima servito da una linea speciale attiva il solo mercoledì.

Da oggi, mercoledì 19 maggio 2021, gli utenti che intendano raggiungere il Cimitero di Alba, potranno infatti salire a bordo della Linea 3, in partenza da Ricca, utilizzando una qualsiasi delle corse attive, e scendere presso il piazzale di via Ognissanti: le partenze avvengono al minuto 30 di ogni ora dal capolinea di Ricca, dal lunedì al sabato, il ritorno al minuto 57 dal Cimitero di via Ognissanti.

Garantito anche il collegamento con il Cimitero di strada Bussoletta a Mussotto, che verrà effettuato mediante una deviazione della Linea urbana 1 strada Cauda – Racca, con andata alle 14:55 da strada Cauda (corsa n. 50) e ritorno alle ore 15:55 dal Cimitero di strada Bussoletta (corsa n. 56).

Ulteriori informazioni su orari, percorsi e costi sono disponibili all’indirizzo www.grandabus.it