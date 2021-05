Alba, i capigruppo di Minoranza del Consiglio comunale in visita al Centro vaccinale ACA-Poliambulatorio San Paolo

Nel pomeriggio di mercoledì 19 maggio i capigruppo della minoranza del Consiglio comunale di Alba hanno fatto visita al Centro vaccinale ACA-Poliambulatorio San Paolo, funzionante dal 26 aprile scorso presso i locali del palazzo ACA, con ingresso da via Anna Rosso 4.

Olindo Cervella (Impegno per Alba), Fabio Tripaldi (Alba Città per Vivere), Alberto Gatto (Partito Democratico) e Anna Chiara Cavallotto (Con Cervella per Alba), hanno potuto prendere visione dell'organizzazione del servizio, che viene reso a supporto della campagna vaccinale per l'utenza dell'AslCn2. Ad accoglierli, il presidente ACA Giuliano Viglione, il direttore e il vice direttore ACA Fabrizio Pace e Silvia Anselmo, i responsabili di settore ACA Marco Scuderi e Elisabetta Grasso nonché l'amministratore delegato del Poliambulatorio San Paolo Luciano Cane.

Presso il Centro ACA-Poliambulatorio San Paolo sono già state vaccinate oltre mille persone. Sono attualmente attive le prenotazioni per le fasce di età 45-49 e 40-44, contattando la Segreteria generale al numero di telefono 0173/226611.