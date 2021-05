Mondovì, "Illustrada è qui": in corso Europa la mostra a cielo aperto di Benjamin Chaud (FOTO)

A Mondovì le avventure di "Orsetto" colorano corso Europa. Ha preso il via la mostra en plein air, dedicata ai tableaux di Benjamin Chaud. Una divertente e brillante iniziativa del Festival Illustrada.

A partire da oggi, mercoledì 20 maggio fino al 20 giungo, sarà possibile passeggiare e ammirare, sui pannelli per la affissioni pubbliche, le illustrazioni tratte dal libro “Pompon Ours dans les bois”, di Benjamin Chaud, Hélium Editions tradotto in Italia da Franco Cosimo Panini Editore con il titolo “Orsetto e la casa nel bosco”.

L'inaugurazione ufficiale è in programma per sabato 22 maggio, con una passeggiata alla scoperta dell’albo illustrato e un pomeriggio di letture ad alta voce. Il ritrovo è alle 16.20 davanti al tabellone n.1 con Loredana Bertolotto e Barbara Ghezzi (leggi qui).

Il festival proseguirà nel mese di agosto, dal 12 al 16, con una mostra dell’illustratrice Giulia Pastorino, e a settembre, dal 17 al 19, con il Festival vero e proprio.