Lega Salvini Premier Cuneo: "Contrari alla redistribuzione dei migranti sul territorio nazionale"

"Come Lega Salvini Premier della Provincia di Cuneo - commenta il Segretario provinciale Senatore Giorgio Maria Bergesio - vogliamo ribadire la nostra forte contrarietà alla notizia riguardante l'apertura di bandi da parte delle Prefetture, finalizzati a favorire la distribuzione sui territori dei migranti. Siamo convinti che le risorse disponibili vadano concentrate nella ripresa dall'attuale crisi pandemica e non tanto quale palliativo per un problema che deve essere necessariamente gestito a livello europeo. Ancora ieri la Ministra Lamorgese in occasione del Comitato parlamentare di controllo sull'accordo di Shengen ha ammesso il fallimento degli accordi di Malta e proprio per questo è necessario che l'Europa apra gli occhi su una problematica umanitaria globale. Come Lega Salvini Premier della Provincia di Cuneo ci attiveremo quindi in ogni sede istituzionale per ribadire la nostra contrarietà alla

redistribuzione sul territorio nazionale e, nell'attesa di segnali concreti dall'Europa, ci

affianchiamo al nostro leader Matteo Salvini nel sostenere una politica di respingimenti quale quella portata avanti dalla Spagna".



"La tematica umanitaria va affrontata - commenta l'Onorevole Flavio Gastaldi - ma ciò non deve farci dimenticare la sofferenza dei cittadini italiani a seguito della crisi in corso. Quindi risulta più che indispensabile concentrarci sui nostri territori e da questi partiremo per opporci alla redistribuzione prospettata dal Viminale".